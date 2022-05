Fußball Milan legt im Kampf um den Scudetto mit 1:0-Sieg vor

Milan jubelte spät Foto: APA/AFP

I m Kampf um den Scudetto in der Serie A hat der italienische Fußball-Topclub AC Milan einen mühevollen Sieg gefeiert. Die Mailänder setzten sich am Sonntag gegen Fiorentina dank eines späten Treffers von Rafael Leao (82.) mit 1:0 (0:0) durch und verteidigten drei Spiele vor Saisonende die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den Stadtrivalen Inter Mailand, der am Sonntagabend (18.00 Uhr) noch bei Udinese bestehen muss, beträgt vorübergehend fünf Punkte.