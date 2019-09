München soll Champions-League-Finale 2022 erhalten .

Zehn Jahre nach dem verlorenen "Finale dahoam" des FC Bayern soll das Endspiel der Fußball-Champions-League 2022 wieder in München stattfinden. Der Zuschlag für die Allianz Arena als Spielort durch das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag in Ljubljana gilt dem Vernehmen nach als sicher.