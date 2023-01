Fußball Napoli feiert im Serie-A-Hit 5:1-Kantersieg über Juventus

Jubel bei Napoli nach 5:1 gegen Juventus Foto: APA/AFP

N apoli hat das Spitzenspiel der italienischen Fußball-Serie-A eindrucksvoll für sich entschieden. Der Tabellenführer feierte am Freitag einen 5:1-Heimsieg über den Rekordchampion, der auf Rang drei abrutschte und nun so wie der zweitplatzierte Titelverteidiger AC Milan zehn Punkte zurückliegt. Juventus hatte davor acht Liga-Partien in Folge gewonnen und in den ersten 17 Saisonrunden nur sieben Gegentore kassiert.