Napoli hielt mit Sieg Anschluss an Spitzenfeld .

Ein Tor von Edin Dzeko (56.) hat der AS Roma am Sonntag zu einem knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Lecce gereicht. Vier Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen Bergamo ist den Römern die Generalprobe für den Europa-League-Auftritt am Donnerstag beim Wolfsberger AC damit gelungen, mit elf Punkten ist die Truppe von Trainer Paulo Fonseca vorerst Fünfter, sieben Zähler hinter Leader Inter.