Nations-League-Heimspiele in Klagenfurt und Wien .

Österreichs Fußball-Nationalteam wird laut ÖFB-Aussendung vom Dienstag seine Heimspiele im Rahmen der UEFA Nations League im Herbst 2020 in Klagenfurt und Wien bestreiten. Nach dem Auftaktmatch am 4. September in Norwegen wird es am 7. September gegen Rumänien im Klagenfurter Wörthersee Stadion zum ersten ÖFB-Heimspiel seit 293 Tagen kommen.