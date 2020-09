Nations-League-Siege für Frankreich, Portugal, England .

Frankreich hat am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Fußball-Nations-League erwischt. Der Weltmeister behielt in Gruppe 3 der Liga A auswärts gegen Schweden durch ein Tor von Kylian Mbappe (41.) mit 1:0 die Oberhand. Der PSG-Star setzte sich dabei etwas glücklich gegen zwei Verteidiger durch und versenkte den Ball aus spitzem Winkel. In der 94. Minute vergab Antoine Griezmann einen Elfer.