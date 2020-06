Neapel folgt Juventus Turin ins Pokalfinale .

Der italienische Fußballclub Inter Mailand hat seine wohl letzte Titelchance in dieser Saison verspielt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte kam am Samstagabend im Halbfinal-Rückspiel beim SSC Napoli über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und schied vier Monate nach der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel aus. Napoli bestreitet das Finale am Mittwoch in Rom gegen Rekordmeister Juventus Turin.