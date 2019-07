Am Flughafen Shanghai Pudong International wurde Österreichs Fußball-Internationaler von einer Delegation seines Clubs Shanghai SIPG empfangen, wie chinesische Internetportale berichteten. Arnautovic soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

Sun Xiang, 2008/09 bei der Wiener Austria tätig, holte Arnautovic ab und überreichte ihm einen roten Fanschal. Der chinesische Ex-Profi ist nun in einer führenden Position im Management von Shanghai SIPG tätig, nachdem er seine Karriere dort ausklingen ließ. Arnautovic ließ sich danach mit den Fans ablichten. Mehr als 100 waren erschienen, um den Wiener willkommen zu heißen. Knapp elf Stunden dauerte der Flug von Frankfurt aus.

Der 30-Jährige war am Montag um rund 25 Millionen Euro von West Ham United nach China gewechselt. Innerhalb der Super League ist es in dieser Saison der Toptransfer. Der Tabellendritte erwartet sich vom Angreifer mehr "Vitalität" im Angriff, wie es in einem Statement hieß. Anstelle von Arnautovic musste der Brasilianer Elkeson gehen. Er wurde aufgrund der Legionärs-Auflagen tags darauf zum Ligarivalen Guangzhou Evergrande transferiert.

Donnerstag wird Arnautovic erstmals vor die chinesische Presse treten. Dass er im Auswärtsspiel bei Jiangsu Suning am Samstag spielen wird, ist unwahrscheinlich. Das nächste Heimspiel von Shanghai findet am kommenden Mittwoch gegen Hebei China Fortune statt. Auch ist noch unklar, welche Nummer Arnautovic bekommen wird. Bei West Ham spielte Arnautovic mit der 7.

Wie das Sportportal "Sina Sports" anführte, sei diese Nummer bei Shanghai mit Clublegende Wu Lei behaftet. Der seit Jänner bei Espanyol Barcelona spielende 27-Jährige feierte mit 14 Jahren sein Debüt für den Verein, bei dem er auch Rekordtorschütze ist.