Ein mehrköpfiges Vorstandsteam stellt sich am Mittwoch in einer außerordentlichen Generalversammlung des Vereins der Wahl. Dies gab die Austria am Montagabend bekannt. Der langjährige Präsident Hubert Nagel bleibe dem Club als Berater verbunden.

Neben Sprecher Bernd Bösch gehören Christoph Wirnsperger und Stephan Muxel dem künftigen Vorstandsteam an. Das fünfköpfige Gremium komplettieren werden Sepp Bayer und Valentin Drexel. Die Führung der Austria soll künftig auf eine breite Basis gestellt werden, hieß es in dem Statement: "Das Vorstandsteam agiert auf Augenhöhe und deckt verschiedene Bereiche ab."

Langzeitpräsident Nagel (67) hatte nach der Jahreshauptversammlung des Vereins am 18. Jänner trotz eines knappen Votums für seine Wiederwahl sein Amt niedergelegt und sich danach einen öffentlichen Disput mit der Gruppe um Lustenaus Sportreferent Bösch geliefert. Die Austria liegt in der 2. Liga derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.