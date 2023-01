Fußball ÖFB-Chef Milletich scheitert mit Gegendarstellungswunsch auf kurier.at

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Gerhard Milletich steht in der Kritik Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ö FB-Präsident Gerhard Milletich ist am Montag in der Inseraten-Causa gegen einen auf kurier.at erschienenen Artikel gerichtlich vorgegangen. Sein Antrag auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung wurde am Landesgericht für Strafsachen Wien nicht rechtskräftig abgewiesen, da mit dieser nicht die These des Artikels getroffen wurde.