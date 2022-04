Fußball ÖFB-Elf nach 3:1 gegen Nordirland auf WM-Quali-Play-off-Kurs

Ö sterreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat den Grundstein für den Einzug ins mehrstufige Play-off der WM-Qualifikation gelegt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitagabend in Wiener Neustadt einen völlig verdienten 3:1-Sieg gegen Nordirland und setzte sich damit nach sieben Partien in der Gruppe D im Kampf um Rang zwei vom direkten Rivalen um drei Punkte ab. Bei Punktegleichheit würde am Ende das bessere direkte Duell (Hinspiel: 2:2) für Österreich sprechen.