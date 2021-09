ÖFB-Team auch gegen Schottland ohne Sabitzer .

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss auch im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Wien gegen Schottland auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Neo-Bayern-Profi hatte bereits die Partien gegen die Republik Moldau und Israel wegen Adduktorenproblemen versäumt. Am Samstagabend gab der ÖFB bekannt, dass Sabitzer auch für das dritte September-Länderspiel ausfallen werde.