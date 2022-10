Fußball ÖFB-Team hofft in EM-Quali-Auslosung auf machbare Gruppe

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Rangnick blickt interessiert zur EM-Quali-Auslosung Foto: APA/ROBERT JAEGER

I m Lager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft blickt man am Sonntag (12.00 Uhr/live ORF 1) mit Spannung nach Frankfurt. In der Mainmetropole erfolgt die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen für die EURO 2024 in Deutschland, die ÖFB-Auswahl hofft auf ein machbares Los. Die Teilnahme an der Endrunde im Nachbarland ist das ganz große Ziel für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick. Die Österreicher werden aus Topf zwei gezogen.