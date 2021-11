ÖFB-Team zum WM-Quali-Abschluss gegen Moldau ohne Alaba

Adamu wechselt zum Kader des U21-Nationalteams und verstärkt diesen im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Ried gegen Kroatien. Der 20-Jährige hatte am Freitag in der Schlussphase gegen Israel (4:2) seinen ersten Länderspiel-Einsatz absolviert. Baumgartner hatte bereits diese Partie wegen einer im Abschlusstraining erlittenen Muskelverletzung verpasst und fällt auch am Montag aus. Hinteregger fehlt nach seiner zweiten Gelben Karte im laufenden Bewerb gegen die Moldauer gesperrt.

Teamchef Franco Foda nahm aufgrund der Personalsituation eine Nachnominierung vor. Rapid-Außenverteidiger Maximilian Ullmann soll nach einem gemäß ÖFB-Präventionsprotokoll zu absolvierenden Corona-Testprozedere zur Mannschaft stoßen.