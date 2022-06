ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager heuert bei RB Leipzig an

Werbung

Schlager könnte in Leipzig Nachfolger für seinen Landsmann Konrad Laimer werden. Der Mittelfeldspieler will nach Angaben verschiedener Medien den Verein verlassen. Laimer wird seit einiger Zeit mit Bayern München und Manchester United in Verbindung gebracht.

Schlager musste in seiner Wolfsburger Zeit zweimal schwere Verletzungen wegstecken. Erst brach er sich 2019 den Knöchel, dann kam im August 2021 ausgerechnet im Spiel gegen Leipzig ein Kreuzbandriss dazu. Sein Comeback feierte er erst Anfang März. In den drei Jahren im grün-weißen Trikot kam er in 81 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm drei Tore und neun Vorlagen gelangen.