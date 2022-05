Fußball ÖFB-Teamspieler Schaub wechselt von Köln zu Hannover

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

ÖFB-Kicker Schaub tritt in die Fußstapfen seines Vaters Foto: APA/EXPA/LUKAS HUTER

L ouis Schaub geht von der ersten in die zweite deutsche Fußball-Bundesliga. Der ÖFB-Nationalspieler, dessen Vertrag beim 1. FC Köln ausläuft, wechselt ablösefrei zu Zweitligist Hannover 96. Nach Angaben der Niedersachsen vom Dienstag unterschrieb der 27-Jährige für drei Jahre bis 2025. Bereits Louis' Vater Fred Schaub stürmte in den 1980ern zweieinhalb Jahre im 96-Trikot und stieg mit dem Club 1985 in die Bundesliga auf.