Österreich holt Rekordpunkte-Anzahl in Fünfjahreswertung

Von diesen 10 erspielten Punkten gingen 3,8 auf das Konto von Salzburg. Der LASK steuerte 3,3, Rapid 2, Sturm Graz 0,8 und die Austria 0,1 Zähler bei. In dieser Spielzeit waren nur sechs Nationen besser als Österreich, Platz acht im Ranking ist abgesichert.

Der Neunte Schottland ist fast vier Punkte entfernt und hat nur noch zwei Clubs im Rennen, während die österreichische Liga neben Salzburg und Rapid auch noch mit dem LASK vertreten ist. So wie ein Rückfall ist auch eine Rangverbesserung Österreichs unwahrscheinlich - auf den Siebenten Niederlande fehlen 6,45 Punkte.

Endrang acht nach dieser Europacup-Saison bedeutet, dass Österreichs Meister im September 2023 wie auch in diesem Jahr fix in der Champions-League-Gruppenphase steht. Der Vize-Champion steigt in der vorletzten Qualifikationsrunde für die "Königsklasse" ein, der Cupsieger - oder der Dritte, sofern der Cupsieger die Liga unter den Top zwei abschließt - beginnt im Europa-League-Play-off. Die beiden übrigen österreichischen Europacup-Starter nehmen die Conference-League-Qualifikation in Angriff.

Aufgrund diverser Umstiegsszenarien wird Österreich im Herbst 2023 zumindest drei Teilnehmer an Europacup-Gruppenphasen stellen - im besten Fall zwei in der Champions League und einen in der Europa League, im schlechtesten Fall einen in der Champions League und zwei in der Conference League.