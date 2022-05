Fußball Österreichs U19 mit Demir zur Europameisterschaft

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Yusuf Demir führt Österreichs Aufgebot für die U19-Em an Foto: APA

M it Rapids Rohdiamant Yusuf Demir geht Österreichs U19-Fußballnationalteam in die Europameisterschaft in der Slowakei.