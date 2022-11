Fußball Piqué kündigt überraschend Karriereende an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pique gab Rücktritt bekannt Foto: APA/dpa

D er spanische Welt- und Europameister Gerard Piqué hat überraschend seinen kurz bevorstehenden Rücktritt vom Profifußball angekündigt. Das Spiel seines FC Barcelona am Samstag gegen UD Almeria werde sein letztes im Camp Nou sein, sagte der 35-Jährige in einem Video, das er am Donnerstagabend unter anderem via Twitter veröffentlichte. "Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barça geben wird. Und so wird es sein", sagte der Innenverteidiger.