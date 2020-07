Für Hartberg ist die Bundesliga-Saison noch nicht beendet, sie kämpfen als Fünftplatzierter noch im Liga-Play-off um den letzten zu vergebenen Europacup-Startplatz. Am Samstag ist ihr Antreten beim Sieger der Partie Austria - Altach (Dienstag) geplant, am kommenden Mittwoch ist in Hartberg das Rückspiel angesetzt. Laut Ligaangaben sollen die Spiele derzeit wie geplant über die Bühne gehen.

Den Namen des Spielers wollte der Club aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Betroffenen nicht nennen. Er ist laut Club zuletzt aber nicht im 18-Mann-Kader beim Match gegen Sturm Graz gestanden.