"Wir wissen, welche Vorschläge (bisher) gemacht wurden", sagte Taylor im Interview des Senders BBC Radio 4, "die Möglichkeit häufiger zu wechseln, dass die Spielhälften nicht die vollen 45 Minuten dauern, neutrale Austragungsorte - es gibt viele Ideen." Wie realistisch der Vorschlag kürzerer Spielhälften tatsächlich ist, vermochte Taylor allerdings nicht zu sagen. "Wir können die Zukunft nicht voraussehen", sagte er. "Warten wir einmal ab, welche Vorschläge es noch gibt, dann lassen wir die Manager, Trainer und Spieler all das verarbeiten und sich ein fundiertes Bild machen."

Eine solche temporäre Änderung der Fußballgrundlagen wäre Angelegenheit für die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB). Zuletzt hatte der Weltverband (FIFA) beim IFAB den Vorschlag gemacht, wegen der Coronakrise vorübergehend bis zu fünf statt drei Auswechslungen pro Team zu erlauben.

Am vergangenen Freitag hatten sich alle 20 Premier-League-Clubs dafür ausgesprochen, die seit Mitte März unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. Spekuliert wird über einen Wiederbeginn Mitte Juni, sofern Regierung und Gesundheitsexperten zustimmen. Am Freitag wollen sich die Vereine erneut in einer Videokonferenz austauschen.