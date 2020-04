Hasenhüttl bei Southampton vor Vertragsverlängerung .

Trainer Ralph Hasenhüttl steht beim Fußball-Premier-League-Club Southampton angeblich vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, könnte der Steirer schon bald einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Derzeit arbeitet Hasenhüttl laut "The Sun" an einer einheitlichen Spielphilosophie aller Mannschaften der "Saints" von der U9 bis zu den Profis.