Der vierte Erfolg in den jüngsten fünf Matches schien schon in der 58. Minute sicher. Da führten die Gäste in London dank Toren von Jannik Vestergaard (20.), einem Freistoß-Doppelschlag von James Ward-Prowse an dessen 26. Geburtstag (33., 45.) und Danny Ings schon 4:0. Doch Aston Villa kam noch einmal heran, mehr als der Anschlusstreffer durch Jack Grealish in der Nachspielzeit gelang aber nicht.

Ralph Hasenhüttl sprach von einem wichtigen Erfolg. "Am Ende zählt nicht das Resultat, sondern nur der Sieg", betonte der Steirer. "Wenn man hier mit vier Toren voranliegt, muss man viel richtig gemacht haben. Wir können nicht besser spielen als in den ersten 60 Minuten", lobte der Coach. Dass am Ende die Beine schwer würden, man bei den Gegentreffern zu denken beginne und nur noch auf den Sieg hoffe, sei normal.

Die Mannschaft habe auf den desaströsen Saisonstart mit zwei Niederlagen eine starke Reaktion gezeigt. "Es ist schön zu sehen, wie sich die Burschen entwickeln", erklärte der 53-Jährige.