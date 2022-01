Premier-League-Hit Chelsea - Liverpool endet 2:2

Der große Schlager in der englischen Fußball-Premier-League zwischen Chelsea und Liverpool hat am Sonntag ein 2:2 gebracht. Die Gäste führten in einer hochklassigen Partie bereits 2:0, Chelsea schaffte aber noch vor der Pause den Ausgleich und liegt damit zehn Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Dem Dritten Liverpool fehlen bei einem Spiel in der Hinterhand elf Zähler auf den Titelverteidiger.