Liverpool bleibt dank 2:0 in Brighton an Leader ManCity dran

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den achten Sieg in Serie geschafft und liegt damit drei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp setzte sich am Samstag verdient mit 2:0 bei Brighton & Hove Albion durch. Luis Díaz (19.) per Kopf und Mohamed Salah (61.) per Elfmeter trafen zum Erfolg für die "Reds".

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at