Kylian Mbappe hatte für PSG in der 78. Minute den Ausgleich geschafft, der Stürmerstar holte drei Minuten vor Schluss dann mittels Foul-Elfmeter die erstmalige Führung für sein Team heraus. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. In der 92. Minute glückte Saint-Etienne durch Romain Hamouma der Ausgleich, Icardi sicherte PSG jedoch den Sieg in der letzten Aktion des Spiels (95.).