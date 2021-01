Rapid bleibt an Salzburg dran .

Rapid hat den Schlager der 15. Runde der Fußball-Bundesliga für sich entschieden und damit den Anschluss an Tabellenführer Salzburg gehalten. Die Wiener setzten sich beim LASK mit 2:1 (2:1) durch und liegen damit weiterhin nur einen Zähler hinter den Salzburgern, die sich schon am Samstag in Hartberg mit 3:0 keine Blöße gegeben hatten. Dem viertplatzierten LASK fehlen nun bereits sieben Punkte auf den Spitzenreiter.