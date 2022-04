Fußball Rapid-Coach Feldhofer für eine Partie gesperrt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Feldhofer sieht nächstes Spiel von Tribüne aus Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

R apid-Trainer Ferdinand Feldhofer ist nach seinem Rot-Verweis im Finish der Partie gegen Sturm Graz (1:1) am Sonntag für eine Partie gesperrt worden. Die Entscheidung des Strafsenats gab die Bundesliga am Montag bekannt. Feldhofer wurde wegen Schiedsrichterkritik auf die Tribüne verwiesen. Der 42-Jährige wird damit im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt am Mittwochabend nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.