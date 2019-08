In einer Neuauflage des Finales der vergangenen Saison empfängt Rapid in Wien Double-Gewinner Red Bull Salzburg. Zwei weitere Bundesliga-Duelle lauten WSG Tirol gegen Austria Wien sowie St. Pölten gegen Mattersburg.

Sturm Graz muss bei Austria Klagenfurt antreten, der LASK trifft auf die von Toni Polster gecoachte Wiener Viktoria. Der WAC bekommt es in einem Lokalderby mit dem ATSV Wolfsberg aus der Regionalliga Mitte zu tun. Die Auslosung wurde von ÖFB-Rekordspielerin Nina Burger und Julia Hickelsberger-Füller von Frauen-Serienmeister St. Pölten durchgeführt.

Für Rapid bietet sich in dem frühen Cup-Kracher die Gelegenheit zur Revanche. Salzburg hatte sich am 1. Mai im Finale in Klagenfurt mit 2:0 durchgesetzt und damit seinen sechsten Cuptitel gewonnen. In der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison hatte es neuerlich dieses Duell gegeben, auch in Wien war Salzburg 2:0-Sieger.

Das Gleiche trifft auf den Stadtrivalen Austria zu, der wieder gegen die WSG Tirol spielt. In der ersten BL-Runde hatten sich die Tiroler im Innsbrucker Tivoli-Stadion mit 3:1 durchgesetzt. "Es war eine bittere Niederlage zum Auftakt, jetzt können wir uns früher als gedacht im direkten Duell dafür rehabilitieren", sagte daher Christian Ilzer, der Trainer der Violetten.