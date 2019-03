Für Salzburg geht es zur Vorbereitung für das Europa-League-Spiel gegen Napoli gegen Wolfsberg. Im Keller-Duell stehen sich Altach und Admira gegenüber. Alle drei Spiele beginnen am Samstag um 17.00 Uhr.

"Wenn wir verlieren, kann sich der schlechteste Rechner ausrechnen, was sein wird", erklärte Trainer Dietmar Kühbauer. "Jeder weiß, dass uns nur ein Sieg helfen kann, und das muss auch unser Ziel sein." Rapid liegt drei Runden vor der Teilung als Tabellenachter vier Punkte hinter der sechstplatzierten Austria und hat zudem die deutliche schlechtere Tordifferenz. Dennoch lebt die Hoffnung, immerhin wurde zuletzt Red Bull Salzburg 2:0 besiegt.

"Wichtig ist, dass wir dort weitermachen, wo wir gegen die Salzburger aufgehört haben", forderte Kühbauer. Kühbauers Nachfolger Ranko Popovic befindet sich mit St. Pölten in einer deutlich besseren Situation als Rapid. Derzeit liegen die Niederösterreicher auf Platz drei, der Vorsprung auf Rang sieben beträgt sechs Punkte. "Unser Ziel ist es, an die Leistungen aus der Vorbereitung anzuschließen und auch gegen Rapid ein positives Ergebnis zu erzielen", meinte der Serbe.

Meister Red Bull Salzburg will sich von der ersten Niederlage der laufenden Saison nicht aus dem Tritt bringen lassen. Die Salzburger empfangen nach dem 0:2 bei Rapid am Samstag den WAC. Bei der Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei SSC Napoli soll auch die beeindruckende Heimserie von 56 Pflichtspielen ohne Niederlage fortgesetzt werden. "Es ist für uns ein wichtiges Punktspiel. Wir wollen in den restlichen drei Spielen noch punkten und nach der Niederlage gegen Rapid in die Erfolgsspur zurück", erklärte Salzburg-Trainer Marco Rose. Der WAC ist nach dem 0:0 zum Frühjahrsauftakt gegen Altach fünf Runden sieglos, zuletzt gab es drei Remis.

Am Samstag steht außerdem ein echtes Kellerderby auf dem Programm. Der Vorletzte SCR Altach empfängt Schlusslicht Admira und hat dabei die Chance, den Vorsprung auf die Niederösterreicher auf vier Punkte auszubauen. Allerdings reisen die Gäste mit einer großen Portion Optimismus an. Sie können mit einem Sieg die Rote Laterne abgeben. Grund für den Optimismus ist der souveräne 3:0-Heimsieg vor einer Woche zum Frühjahrsauftakt über Wacker Innsbruck. "Doch wir müssen fokussiert bleiben und unser Spiel auf den Platz bringen", warnte Trainer Reiner Geyer.