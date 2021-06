Rapid in Champions-League-Quali gegen Sparta Prag .

Österreichs Fußball-Vizemeister Rapid Wien trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf Sparta Prag. "Ich sehe uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Allen ist klar, dass wir zwei sehr gute Spiele benötigen, um in die nächste Runde einzuziehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic. Rapid hat am 20. oder 21. Juli Heimvorteil und gastiert am 27. oder 28. Juli in der tschechischen Hauptstadt, ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon.