Die Wiener benötigen dafür daheim gegen Wacker Innsbruck nur einen Punkt. Altach kann wiederum zuhause gegen die Admira den Klassenerhalt fixieren. Schlusslicht Hartberg empfängt Mattersburg (alle Spiele 17.00 Uhr).

Mit einem Heimsieg gegen Wacker könnte Rapid den siebenten Endrang in der Liga sogar bereits fixieren, sollte Mattersburg zeitgleich gegen Schlusslicht Hartberg verlieren. "Wir wollen gewinnen, dann können wir beruhigt zu den anderen Mannschaften schauen. In erster Linie müssen wir unsere Aufgabe erledigen", betonte Trainer Dietmar Kühbauer. Wacker reiste am Freitag mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen in Folge nach Wien. Bei einem Zähler Vorsprung auf Hartberg geht es im Kampf um den Klassenerhalt um jeden Punkt. "Ich denke, dass der Glaube wieder ein entscheidender Faktor werden wird", erklärte Trainer Thomas Grumser.

Vom Abstieg bis zur Europacup-Teilnahme ist für Altach vor den letzten drei Runden noch alles möglich. Vor dem Heimduell mit der Admira fehlen vier Punkte auf die in der Qualigruppe zweitplatzierten Mattersburger, der Vorsprung auf Schlusslicht Hartberg beträgt fünf Zähler. Zumindest der Klassenerhalt könnte schon nach der 30. Runde feststehen. Trainer Alex Pastoor sieht sein Team trotz der jüngsten Punkteverluste gegen Mattersburg (0:0) und Wacker Innsbruck (1:4) für das Duell mit Abstiegskandidat Admira gerüstet. "Wir sind gut drauf, haben im letzten Spiel ein bisschen zu wenig gute Chancen erarbeitet", meinte der Niederländer zum erfolglosen Auftritt im Burgenland. Admira-Coach Reiner Geyer findet sich nach dem verrückten 3:4 gegen Rapid, bei dem man ein 0:3 zwischenzeitlich aufgeholt hatte, mit seiner Elf plötzlich wieder in den Abstiegskampf wieder.

Der TSV Hartberg steht als Schlusslicht vor den letzten drei Runden gehörig unter Druck. Der Rückstand des Neulings auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur einen Punkt. "Wir haben alles noch unter Kontrolle", gab sich Trainer Markus Schopp daher nicht übermäßig nervös. Der Gegner am Samstag kommt aus Mattersburg und will die Teilnahme am Europacup-Play-off absichern. Mittlerweile hat sich für Mattersburg das Thema Klassenerhalt erledigt. Das Team von Trainer Klaus Schmidt kann als Gesamt-Achter aus eigener Kraft sogar die Teilnahme am Europacup-Play-off schaffen. "Mit ein, zwei vernünftigen Partien sollte das auch realisierbar sein", sagte Schmidt. Auf Platz sieben spitze er aber nicht mehr.