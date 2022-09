Fußball Rapid-Sieg in Altach - Kärntner Derby an Klagenfurt

Yusuf Demir bejubelt seinen Treffer in Altach Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D er SK Rapid hat am Sonntag in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga einen wichtigen 1:0-Auswärtserfolg in Altach gefeiert. Yusuf Demir erzielte gegen das Ligaschlusslicht das Tor des Tages (9.) für die Elf von Coach Ferdinand Feldhofer, für die es ein erster Schritt aus der Vereinskrise sein könnte. Das Kärntner Derby zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt in Wolfsberg gewannen die Gäste aus der Landeshauptstadt mit 4:3. Markus Pink schnürte dabei einen Doppelpack.