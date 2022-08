Fußball Rapid und Austria mit Punkteverlusten gegen Ländle-Teams

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein Burgstaller-Treffer reichte Rapid nicht zum Heimsieg Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie beiden Wiener Großclubs Rapid und Austria Wien haben in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga unliebsame Bekanntschaft mit dem Vorarlberg-Duo gemacht. Während Rapid in Unterzahl zuhause gegen Aufsteiger Austria Lustenau nur zu einem 1:1 kam, stolperte die Wiener Austria auf dem Weg zum ersten Saisonsieg nach 2:0-Führung in Altach gänzlich (2:3). Die WSG Tirol und Austria Klagenfurt trennten sich 2:2.