Die Rapidler hatten Pejic auch schon in dessen Zeit bei Novi Sad beobachtet. "Er ist ein sehr bodenständiger und zudem williger Spieler, der durch seine spielerischen und strategischen Qualitäten eine echte Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld sein sollte und ich freue mich, dass wir ihn künftig an Bord haben werden", so Rapids Sportchef Zoran Barisic über den im Vorjahr zweimal im serbischen Nationalteam eingesetzten Neuzugang.