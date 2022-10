Fußball Real Madrid baut Tabellenführung mit 3:0 bei Elche aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Benzema stand einmal mehr im Mittelpunkt Foto: APA/AFP

R eal Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga vorerst ausgebaut. Nach dem Heim-3:1 im "Clasico" gegen den FC Barcelona setzte sich der Champions-League-Sieger am Mittwoch mit 3:0 (1:0) bei Elche durch. Federico Valverde (11.), der am Montag mit dem Ballon d'Or ausgezeichnete Karim Benzema (75.) und Marco Asensio (89.) schossen die Tore. Ein Treffer von David Alaba (27.) wurde wie zwei von Benzema (6., 60.) vom Video-Schiedsrichter (VAR) aberkannt.