Real Madrid im CL-Halbfinale gegen ManCity auf Revanche aus

Auch Real hat auswärts bei ManCity noch keinen Sieg feiern können. 2012 in der Gruppenphase (1:1) und 2016 im Semifinale (0:0) konnte aber immerhin ein Remis erkämpft werden. 2020 gab es dann in beiden Partien eine 1:2-Niederlage. "Uns erwartet ein ganz starker Gegner. Wir wissen wie sie spielen, mit sehr viel Ballbesitz", sagte Reals Offensivspieler Rodrygo. Wichtig sei es aber vor allem auch, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren. "Wir müssen schauen, dass wir weiter so auftreten wie in den vergangenen Spielen und alles versuchen, um aufzusteigen", so der 21-jährige Brasilianer.

Auch dank der jüngsten vier Ligasiege ist der 35. Meistertitel der Club-Geschichte - der erste seit 2020 - quasi schon fixiert. Mit dem achten Triumph in der Champions League dazu könnte es ein ganz besonderes Jahr für den Rekordchampion werden. "Wir wissen, dass wir viel gewinnen können in dieser Saison", betonte Rodrygo. Dass sie überhaupt noch im Rennen sind, haben sie Karim Benzema zu verdanken. Der 34-jährige Franzose glänzte in der "Königsklasse" mit zwölf Toren in neun Spielen. Sieben davon gelangen ihm im Achtelfinale gegen PSG (3) und danach gegen Chelsea (4).

Beim jüngsten 3.1-Sieg in der Liga gegen Osasuna verschoss der Stürmerstar allerdings gleich zwei Elfmeter. Dabei wurde David Alaba wegen Adduktorenproblemen von Coach Carlo Ancelotti zur Pause ausgewechselt. Der Italiener meinte am Montagabend auf der Abschlusspressekonferenz über die Verfassung des Wieners: "Alaba macht uns noch Sorgen, nach dem, was wir gestern im Training gesehen haben. Doch Casemiro ist noch unsicherer, da müssen wir heute im Training schauen. Der Einsatz Casemiros ist unsicherer als der von Alaba." Beide Spieler waren aber im Abschlusstraining auf dem Platz.

Real steht zum bereits 15. Mal in der Vorschlussrunde, so oft wie kein anderes Team. ManCity tritt in dieser Bewerbsphase hingegen erst zum dritten Mal an. "Es wird eine besondere Nacht für uns. Wir müssen es genießen und alles geben, was wir haben", forderte ManCity-Trainer Josep Guardiola. Der 51-jährige Spanier setzt auch auf die Unterstützung der Fans. "Es ist das Halbfinale der Champions League. Ich bitte unsere Fans: Nehmt einen Zug, einen Bus oder ein Auto. Wir brauchen euch."

City hat den Nachteil, dass das englische Titelrennen noch lange nicht entschieden ist. Nur ein Punkt beträgt da der Vorsprung auf Verfolger Liverpool fünf Runden vor Schluss. Der volle Fokus muss somit auf "zwei Hochzeiten" gelegt werden. Beim 5:1 gegen Watford geigte der Brasilianer Gabriel Jesus mit einem Viererpack richtig auf. Gefragt nach seiner Zukunft hielt er sich danach bedeckt: "Wir haben ein schweres Spiel gegen Real am Dienstag, darauf liegt mein voller Fokus."

City kämpft um den zweiten Finaleinzug in Folge, nachdem man 2021 gegen Chelsea mit 0:1 den Kürzeren gezogen hatte. Guardiola möchte seine erfolgreiche Karriere beim Club endlich mit dem CL-Titelgewinn krönen. Den hatte er zuvor auch schon 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona geschafft. Nicht mitwirken kann der gesperrte Joao Cancelo. Der Einsatz von Kyle Walker und John Stones ist nach wie vor fraglich. "Wir werden noch schauen, ob wir da ein Risiko eingehen oder nicht", so Guardiola.