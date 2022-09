Fußball Real Madrid setzt mit Alaba perfekten Saisonstart fort

Alaba und seine Real-Kollegen feiern den nächsten Sieg Foto: APA/AFP

R eal Madrid hat seine Siegesserie in der spanischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt und führt die LaLiga-Tabelle weiter an. Nach dem 4:1-Heimsieg über Real Mallorca, bei dem David Alaba wie gewohnt in der Innenverteidigung durchspielte, hält der Titelverteidiger nach fünf Runden beim Maximum von 15 Punkten und zwei Zählern Vorsprung auf den FC Barcelona.