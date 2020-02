Real verliert - Vier Messi-Tore für Barca .

Real Madrid hat in der 25. La-Liga-Runde eine bittere Niederlage kassiert. Der spanische Fußball-Rekordmeister musste sich am Samstagabend in Valencia gegen Levante trotz Feldüberlegenheit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Jose Morales in der 79. Minute. Dadurch übernahm Erzrivale und Titelverteidiger FC Barcelona die Tabellenführung.