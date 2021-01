Die Königlichen verloren am Donnerstag ihr Halbfinale gegen Athletic Bilbao 1:2 (0:2). Damit treffen die Basken, für die Raul Garcia in Malaga doppelt traf (18., 38.), am Sonntag im Endspiel auf den FC Barcelona. Real war nahezu in Bestbesetzung angetreten. Mehr als das Anschlusstor von Karim Benzema (73.) sprang für den spanischen Meister aber nicht mehr heraus.