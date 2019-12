Rekordsieger Real im CL-Achtelfinale gegen ManCity .

Rerkord-Titelträger Real Madrid bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Champions-League mit Englands Meister Manchester City zu tun. Vorjahressieger Liverpool trifft auf Atletico Madrid, David Alaba und der FC Bayern messen sich in den Spielen im Februar bzw. März mit Chelsea. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.