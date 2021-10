Ried will mit Cup-Rückenwind auch gegen Salzburg bestehen

Der 2:1-Sieg im Cup-Achtelfinale bei Sturm Graz hat die SV Ried beflügelt. Die Oberösterreicher wollen nun auch in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur. Zu Gast im Innviertel ist in der 13. Runde am Samstag Titelverteidiger und Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Admira ist in Klagenfurt zu Gast. Dabei sinnen die Kärntner auf Revanche für das 0:4 in der Südstadt. Altach empfängt Hartberg und will sich mit einem Sieg im Mittelfeld etablieren.