Fußball Ronaldo muss weiter auf Debüt für Al-Nassr warten

Ronaldos Saudi-Debüt verzögert sich Foto: APA/Reuters

D as Debüt von Cristiano Ronaldo für seinen neuen Fußball-Club Al-Nassr verzögert sich. Der Portugiese schien nicht im Kader des saudischen Vereins für das Heimspiel am Freitag gegen Al-Ta'ee auf. Grund dafür ist eine Zwei-Spiele-Sperre, die der 37-Jährige in seiner Zeit als Manchester-United-Profi erhielt, weil er einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen hatte. Aufgrund seiner Vertragsauflösung bei den "Red Devils" konnte Ronaldo die Sperre nicht mehr in England absitzen.