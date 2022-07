Ronaldo will Manchester United verlassen - Medien

Werbung

Nach übereinstimmenden Berichten britischer Medien vom Samstag soll der 37-jährige Stürmer den Club gebeten haben, ihn bei einem angemessenen Angebot wechseln zu lassen. Ronaldo war erst im vorigen Sommer überraschend von Juventus Turin zu Man United zurückgekehrt, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte.

Grund für die Abschiedsgedanken sei, dass der mehrmalige Weltfußballer erstmals nach 19 Saisonen in Serie nicht in der Champions League spielt, schrieben unter anderem die "Daily Mail", "The Athletic" und der TV-Sender Sky Sports auf ihren Online-Seiten. Manchester United hatte sich als Sechster der englischen Meisterschaft nur für die Europa League qualifiziert.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass FC Bayern München und FC Chelsea an dem Torjäger Interesse haben sollen.