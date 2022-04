Fußball Sabitzer-Tor bei Bayern-Sieg - Auch Kalajdzic trifft

Viertes Saisontor für Kalajdzic Foto: APA/dpa

Der FC Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag einen 4:1-Sieg beim SC Freiburg gefeiert. Marcel Sabitzer erzielte dabei den vierten Treffer des Rekordmeisters, es war sein erstes Liga-Tor seit seinem Wechsel nach München. Im Abstiegskampf schoss ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic beim 1:1 von Stuttgart bei Arminia Bielefeld den VfB-Treffer. Am Abend empfing im Topspiel der 28. Runde Borussia Dortmund das Team von RB Leipzig.