Fußball Salzburg am 27. Juli in Red Bull Arena gegen Liverpool

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Salzburg testete schon im August 2020 gegen die "Reds" Foto: APA/BARBARA GINDL

E in gewissermaßen alter Bekannter beehrt erneut die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Am 27. Juli testet der rot-weiß-rote Fußball-Champion Salzburg gegen den englischen Vizemeister Liverpool. Das teilte der Verein am Donnerstag mit, nachdem es bereits Spekulationen dahingehend gegeben hatte.