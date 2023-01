Fußball Salzburg erkämpft sich torreiches 4:4 bei Test gegen Bayern

Salzburg jubelte viermal über einen Treffer Foto: APA/dpa

R ed Bull Salzburg ist am Freitagabend im Test-Schlager bei Bayern München ungeschlagen geblieben. Die Truppe von Chefcoach Matthias Jaissle erkämpfte im Duell zweier Fußball-Serienmeister am Campus der Deutschen ein 4:4-Unentschieden. Für die Salzburger war es erst der erste Test in der Vorbereitung und unmittelbar vor dem Start ins Marbella-Trainingslager. Die Münchner hingegen absolvierten die Generalprobe vor dem deutschen Ligastart am Freitag gegen RB Leipzig.