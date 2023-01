Salzburg holt Israel-Talent Gloukh für sieben Millionen Euro

Werbung

Gloukh hat bereits zwei A-Länderspiele für Israel absolviert und dabei ein Tor erzielt. Für Maccabi gelangen ihm in der laufenden Saison in 23 Pflichtspieleinsätzen sechs Treffer und acht Assists. Am 1,70-m-Mann soll unter anderen auch der FC Barcelona Interesse bekundet haben. "Wir freuen uns, dass sich Oscar trotz etlicher anderer Angebote auf hohem Niveau für uns entschieden hat und er seine nächsten Entwicklungsschritte in Salzburg gehen möchte", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.

Trotz seines jungen Alters würde Gloukh auf dem Platz bereits sehr viel Verantwortung übernehmen, erklärte Freund. Gloukh tauschte sich vor seinem Transfer laut eigenen Angaben auch mit seinem Landsmann, dem früheren Salzburg-Stürmer Munas Dabbur, aus. "Ich habe mein ganzes bisheriges Leben bei Maccabi Tel Aviv gespielt und bin jetzt natürlich sehr aufgeregt, erstmals woanders zu spielen", erklärte der Youngster in einer Salzburg-Aussendung.

Freund will dem Talent die Zeit geben, die es braucht. "Er kommt jetzt mit 18 Jahren in ein völlig neues Umfeld", betonte der Sportchef. Zumal die Meisterschaft in Israel nach der WM-Pause aber schon vor Weihnachten wieder begonnen hat, befindet sich Gloukh voll im Spielbetrieb. Er wird in Salzburg laut Clubangaben die Rückennummer 37 erhalten. Österreichs Double-Gewinner startet nächsten Freitag (3. Februar) mit dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz ins Frühjahr. Das Transferfenster für Neuanmeldungen ist in der Bundesliga noch bis 6. Februar geöffnet.