Das neue Jahr soll für ausgeruhte Salzburger nicht so beginnen, wie das alte endete: mit einer Niederlage. Durch das 2:3 gegen den WAC zum Jahreskehraus steht fest, dass der Abo-Meister in Altach nicht als Tabellenführer einlaufen wird. Die Verfolger Sturm (punktegleich) und Rapid (einen Punkt zurück) einander schon am (heutigen) Freitag in Wien ein Duell um Platz eins.

Gegen den Abstiegskandidaten wollen die Salzburger die eigenen Titelansprüche mit Leistung untermauern. Die Grundlage dafür legten sie mit einer laut Marsch "super Vorbereitung" mit viel Engagement und Konzentration. "Wir sind bereit für einen super Frühling." Der ungewöhnt frühe Re-Start halte spezielle Herausforderungen bereit. "Es ist wichtig zu verstehen, dass wir in dieser frühen Phase mit dem Wetter und den Plätzen kämpfen müssen", sagte Marsch.

Der Rasen der Altacher Arena musste am Mittwoch noch von Schneemassen befreit werden. Rutschpartie wird es keine geben, das Grün lag dank Rasenheizung und Föhn-Temperaturen am Freitag wieder frei. Die Salzburger und Marsch stellen sich prophylaktisch auf einen "nicht perfekten" Rasen ein. "Es wird wahrscheinlich kein schöner Fußball-Tag", mutmaßte Marsch und forderte die Bereitschaft für die Grundtugenden des Fußball ein: "kämpfen, Duelle gewinnen, bereit sein für Standardsituationen mit einer guten Mentalität."

Einsatzfähig sind auch die Stammspieler Sekou Koita und Mohamed Camara, in deren Dopingverfahren seitens der UEFA bisher keine Suspendierung ausgesprochen wurde. Ein Urteil der UEFA erwarten die Salzburger Ende Februar/Anfang März. Nach dem Abgang von Dominik Szoboszlai nach Leipzig könnte US-Jungstar Brenden Aaronson (Marsch: "Er ist bereit") sein Debüt geben, auch Luka Sucic oder der wieder fitte "Sechser" Anthony Bernede werden im Mittelfeld künftig vermehrt Einsatzminuten kommen. Marsch erklärte glücklich: "Jeder Spieler ist gesund."

Altach ist mit personellen Problemen konfrontiert. Mit Alain Wiss, Samuel Oum-Gouet, Berkay Dabanli, Daniel Nussbaumer (alle verletzt) und Johannes Tartarotti (Grundwehrdienst) fehlt ein Quintett mit Qualität. Salzburg-Leihspieler Csaba Bukta (19) könnte nach wenigen Tagen im Mannschaftstraining gleich gegen seinen Stammverein auf einer offensiven Außenbahn debütieren. Das Augenmerk von Altach-Coach Alex Pastoor lag in der Vorbereitung angesichts von 27 Gegentreffern "auf der defensiven Kompaktheit".

Mit Bildern vom Heimsieg im März des Vorjahres haben sich die Vorarlberger auf den Favoriten eingestellt. "Gegen Salzburg haben wir nur dann eine Chance, wenn wir im gesamten Spiel gut organisiert sind. Vor allem im Umschaltmoment musst du gegen sie die richtigen Entscheidungen treffen", sagte Pastoor.