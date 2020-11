Salzburg kassiert erste Niederlage, LASK nur Remis .

In der achten Runde hat auch Meister Red Bull Salzburg die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag zu Hause Sturm Graz mit 1:3 geschlagen geben. Der LASK vergab mit einem 1:1 in Hartberg die Chance, zu den Salzburgern aufzuschließen. Der WAC, der in der Länderspielpause mit vielen Corona-Fällen zu kämpfen hatte, gewann in Altach mit 2:0 und verbesserte sich auf Rang sechs.